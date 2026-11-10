Un estudio asocia 107.000 muertes adicionales anuales por calor a episodios muy intensos de El Niño

Archivo - Fachada del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL), a 29 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima que los episodios muy intensos de El Niño se asocian con 107.035 muertes adicionales en el mundo por calor y 112.681 muertes menos por frío al año en comparación con condiciones neutras.

El estudio, publicado en 'Nature Medicine', combina datos climáticos y de mortalidad con modelos estadísticos para analizar la relación entre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y las muertes relacionadas con el calor y el frío durante el periodo 1980-2023, que incluye episodios especialmente intensos, informa este martes el ISGlobal, centro impulsado por la Fundación La Caixa.

El equipo investigador utilizó registros de mortalidad de 1.667 regiones de 125 países y aplicó técnicas para extrapolar las asociaciones epidemiológicas entre temperatura y mortalidad en un total de 3.331 regiones de 189 países, que representan a más de 8.000 millones de personas, y estimó la carga de mortalidad con el calor y el frío y cómo variaba en función de la variabilidad de ENOS.

Durante los años con episodios muy intensos de El Niño, el estudio estima un total de 107.035 muertes adicionales por calor al año y 112.681 muertes menos por frío en comparación a condiciones neutras: "El hecho de que estos dos cambios se compensen en gran medida a escala global no significa que El Niño sea beneficioso para la salud", ha explicado la primera autora, Natalia Shartova.

DESIGUALDADES

"La mortalidad conjunta relacionada con el calor y el frío aumenta en los países con menos recursos y, en un clima cada vez más cálido, los episodios futuros podrían agravar estas desigualdades", ha añadido.

Durante los años con episodios muy intensos de El Niño, los mayores aumentos de la mortalidad anual relacionada con el calor se estimaron en América del Sur (76,13%), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID, 65,93%), África subsahariana (54,02%) y Asia meridional y sudoriental (43,11%): las regiones tropicales experimentaron los mayores aumentos de la mortalidad relacionada con el calor, incluso con cambios de temperatura relativamente modestos.

También se observaron diferencias según el índice de desarrollo humano (IDH): Los países con un IDH bajo o medio, que representan el 42,16% de la población mundial, concentraron el 67,65% del aumento estimado de las muertes relacionadas con el calor asociado a un episodio muy intenso de El Niño.

Según los resultados del estudio, el grupo de países con un IDH medio registró el mayor aumento absoluto, con 61.863 muertes adicionales por calor al año, lo que representa el 58% del incremento global.