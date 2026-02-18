Un estudio confirma que Gaudí es el autor del proyecto del Xalet del Catllaràs de La Pobla de Lillet

Un estudio confirma que Antoni Gaudí es el autor del proyecto del Xalet del Catllaràs de La Pobla de Lillet - ALBERT MONSALVE/ARXIU GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio encargado por la Conselleria de Cultura de la Genrealitat ha confirmado que la autoría del Xalet del Catllaràs, en La Pobla de Lillet (Barcelona), corresponde al arquitecto Antoni Gaudí, pero que no dirigió la construcción, informa el Any Gaudí.

La investigación, presentada este miércoles en La Pobla de Lillet, fue encargada al arquitecto Galdric Santana, profesor de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y director de la Càtedra Gaudí, en el marco del Any Gaudí, que comisaría Santana.

El proyecto de Xalet de Catllaràs se sitúa en un intervalo máximo comprendido entre 1901 y 1908, coincidiendo con la construcción de la fábrica Asland, y durante este periodo er habitual que los arquitectos no firmasen sus obras si no se ejecutaban fielmente al proyecto original, en una época en que Gaudí estaba trabajando simultáneamente en diversos proyectos para Eusebi Güell.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat encargó en 2023 a Santana un estudio para analizar y acreditar la autoría del Xalet del Catllaràs, atribuido a Gaudí.

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN

El informe es resultado de diferentes análisis documentales y constructivos, con una evidencia geométrica, estructural y compositiva que da apoyo objetivo a esta atribución, además de contener abundante información gráfica y analítica.

A través de planos donde se establecen comparativas con edificios del propio Gaudí y levantamientos 3D que permiten objetivar el análisis y obtener una perspectiva constructiva afín a la obra del arquitecto.

Asimismo, documentos y fotografías históricas estudiados muestran detalles reveladores respecto al objeto del encargo, y Santana ha analizado aspectos genéricos en relación a la investigación y documentación previos de la atribución del Xalet.

Santana concluye que Gaudí no dirigió la construcción y que esta fue ejecutada y modificada por terceros, perdiendo su sentido formal y estructura inicial, lo que explicaría que el autor no reivindicara nunca públicamente la autoría de la obra.

Juli Batllevell, colaborador de Gaudí, podría haber sido el autor de la ejecución, y el estudio recuerda que el chalet ha sido objeto de algunos modificaciones con los años.

ASPECTOS TÉCNICOS

El estudio analiza profundamente aspectos técnicos y constructivos específicos como el análisis que hace de la sección transversal del edificio, con la observación del trazado y las geometrías del arco principal que muestran las divergencias entre los arcos parabólico y catenario, asociados ambos a Gaudí.

También estudia el uso de una bóveda de rincón de claustro anexa al Xalet, actualmente desaparecida, con una tipología constructiva propia de Gaudí, así como el acceso entre habitaciones mediante el uso de distribuidores a 45º característico del arquitecto, en el ámbito local y en contexto del periodo que se sitúa entre finales del siglo XIX y principios del XX, coetáneo a la Torre Bellesguard gaudiniana.