Un estudio defiende personalizar el tratamiento para TCA según la multiculturalidad social

El equipo del Hospital de Bellvitge a cargo del estudio. - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha subrayado la necesidad de desarrollar tratamientos personalizados para los trastornos de conducta alimentaria (TCA) considerando la multiculturalidad social.

El trabajo, publicado en la revista 'Nutrients', ha examinado la psicopatología, los rasgos de personalidad y las diferencias en la respuesta al tratamiento de 157 pacientes inmigrantes y 947 nativos españoles con TCA tratados en el centro, informa el Hospital de Bellvitge en un comunicado de este lunes.

La aparición y evolución de los TCA está influenciada por varios factores, entre los cuales rasgos de personalidad y variables psicosociales, como la preocupación por el peso y la forma física, la ansiedad, la depresión, la evitación del daño y la baja autodirección.

PEORES RESULTADOS ENTRE INMIGRANTES

Los pacientes inmigrantes registraron un porcentaje de adherencia a los tratamientos inferior a la de los pacientes nativos, así como peores resultados clínicos y una menor remisión del trastorno.

También manifestaron menos deseo de adelgazar y menor insatisfacción con su cuerpo, junto a una mayor desconfianza en las relaciones personales, miedo a la madurez, perfeccionismo, síntomas de ansiedad y angustia relacionada con el choque cultural y la autotrascendencia.

FACTORES SOCIOCULTURALES

A los rasgos personales diferenciados que el estudio ha identificado entre los pacientes inmigrantes debe añadirse el "impacto negativo" de factores socioculturales, como la aculturación, el proceso de adaptación y equilibrio entre la cultura de origen y la del país receptor.

Con estos condicionantes, el estudio remarca la necesidad de desarrollar tratamientos "culturalmente sensibles y eficaces", adaptados a las necesidades de cada persona en el conjunto de una sociedad diversa y multicultural.