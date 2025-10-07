Un estudio descubre un péptido neuroprotector de lesiones cerebrales traumáticas en animales

Archivo - Imagen de archivo de un microscopio. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Es un péptido formado por 4 aminoácidos

Un estudio internacional con participación del Institut de Química Avançada de Catalunya (Iqac) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) ha descubierto un compuesto de tamaño pequeño --un péptido formado por 4 aminoácidos llamado CAQK-- que tiene un efecto neuroprotector significativo en modelos animales de traumatismo craneoencefálico.

Los resultados, publicados en la revista 'EMBO Molecular Medicine', abren "nuevas posibilidades" para tratar zonas lesionadas del cerebro, informa el Csic en un comunicado de este martes.

El CAQK se dirige específicamente a las zonas dañadas del cerebro, atraído por una proteína presente en mayor cantidad a las zonas lesionadas después de un traumatismo, y se acumula a la zona marcada por ella, reduciendo la inflamación, la muerte celular y el daño en tejido cerebral, además de mejorar la recuperación funcional sin mostrar toxicidad aparente en ratones.

EFECTOS TERAPÉUTICOS POR SI SOLO

Actualmente, el tratamiento de traumatismo craneoencefálico se centra en estabilizar el paciente, reduciendo la presión intracraneal y manteniendo el flujo sanguíneo, si bien no existen fármacos aprobados para parar el daño cerebral ni sus efectos secundarios.

El péptido CAQK ya fue identificado en 2016 como "vehículo" para transportar fármacos a la zona dañada, pero en el nuevo estudio los investigadores han comprobado que, por si solo, tiene efectos terapéuticos.

Para evaluarlo, se administró por vía intravenosa poco después de un traumatismo craneoencefálico moderado o grave y se observó que se acumulaba en el cerebro lesionado de ratones y cerdos.

Además, se comprobó que el péptido se unía a unas moléculas especiales llamadas glicoproteínas, que se vuelven más abundantes después de una lesión y forman parte de la matriz extracelular.

RESULTADOS

El tratamiento de ratones con traumatismo craneoencefálico con este péptido resultó en una reducción del tamaño de la lesión en comparación con los ratones control.

Se observó menor muerte celular y menos expresión de marcadores de inflamación en la zona lesionada, lo cual indicaba que el CAQK aliviava la neuroinflamación y los efectos secundarios consiguientes.

Asimismo, se hicieron pruebas de comportamiento y memoria en ratones tras el tratamiento, observado "una mejora" en el déficit funcional sin toxicidad evidente.

Los resultados del estudio evidencian que el CAQK puede reparar la zona dañada, demostrando así las "potenciales aplicaciones terapéuticas" después de un traumatismo.

AUTORIZACIÓN DE LA FDA

La empresa Aivocode, fundada por los autores del estudio, prevé solicitar próximamente a la FDA estadounidense la autorización para iniciar ensayos clínicos en humanos.

Aunque no tenga una fecha concreta, al tratarse de un péptido "corto, fácil de producir y con buena penetración en los tejidos" facilita su desarrollo como fármaco.