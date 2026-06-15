Un estudio identifica una proteína "clave" en la respuesta metabólica al ayuno

El equipo investigador a cargo del estudio. - IRB CATSUD

TARRAGONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica CatSud de Reus y la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, junto al CiberDem, ha identificado una proteína "clave" en la regulación de la respuesta metabólica al ayuno y la alimentación, con implicaciones en enfermedades metabólicas.

El trabajo, publicado en la revista 'Science Advances', permite entender mejor este proceso, lo que podría abrir nuevas vías terapéuticas para mejorar al control de la glucosa, "especialmente relevante" en dicho tipo de patologías, informa el IRB CatSaud en un comunicado de este lunes.

El equipo se ha centrado en el succinato, que actúa como señal en otras células a través de un receptor llamado Sucnr1 que, a su vez, es especialmente abundante en una zona concreta del hígado y aumenta durante el desarrollo del órgano, lo que sugieren un papel "importante" en la función hepática.

FALTA DEL RECEPTOR

La investigación ha hallado que, en ausencia del receptor, el hígado se activa en exceso y acaba produciendo más glucosa de la necesaria en condiciones de ayuno, que se acompaña de una menor capacidad del organismo para adaptarse correctamente a los cambios que se derivan del estado nutricional.

A nivel celular, la falta de este receptor altera la forma en que las células del hígado usan la glucosa para producir energía, lo que provoca la dependencia de otros nutrientes y altera su funcionalidad.

En consecuencia, en respuesta a la ingesta, se observa una recuperación incompleta de las reservas de energía de las células.

Los resultados identifican al regulador Sucnr1 como "esencial" en la adaptación metabólica del hígado, conectando las señales energéticas con la capacidad de las células para ajustarse a los cambios nutricionales.