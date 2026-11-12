Un estudio logra reducir el tratamiento antibiótico en infecciones óseas de 42 a 6 días

El equipo del Hospital del Mar usando la nueva técnica. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del Hospital del Mar de Barcelona ha demostrado que implantar el tratamiento antibiótico directamente sobre las infecciones óseas tratadas en el quirófano consigue, en 6 días, los mismos efectos que el abordaje sistémico por vía oral o inyectada, que dura, de media, 42 días.

El trabajo, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', recoge que el nuevo tratamiento no compromete la evolución del paciente y tiene menos efectos secundarios, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este jueves.

El equipo ha analizado los resultados de cerca de 500 pacientes intervenidos entre febrero de 2019 y agosto de 2023 en los centros participantes, que fueron asignados al azar a uno de los dos tratamientos y seguidos durante un año.

Los resultados indican que "solo" el 11% de los pacientes tratados con antibiótico local no curaron la infección, ante el 14% del grupo con el tratamiento habitual, y que los efectos secundarios bajaron del 45% al 17%, reduciendo también el ingreso hospitalario.

Utilizar el antibiótico local reduce la estancia del paciente en el hospital después de la cirugía de 15 días a solo 7, ya que no hace falta administrarle antibiótico por vía intravenosa, y tampoco se necesita continuar el tratamiento por vía oral previo a los resultados del estudio.

Los hallazgos apoyan la modificación de los protocolos a la hora de intervenir estos pacientes, dando prioridad al uso de sustitutos del hueso con antibiótico local.