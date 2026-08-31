Un estudio observa efectos diferenciados sobre la respuesta inmune de 3 contaminantes ambientales

Los investigadores del IRB CatSud a cargo del estudio. - IRB CATSUD

TARRAGONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud de Reus (Tarragona) ha analizado 3 contaminantes ambientales presentes en envases, mobiliario y productos industriales y ha observado efectos diferenciados sobre células clave de la respuesta inmune.

El trabajo, publicado en la revista 'Environment International', concluye que los contaminantes ambientales que pueden alterar el sistema hormonal, también conocido como disruptores endocrinos, no afectan por igual al sistema inmunitario, informa el IRB CatSud en un comunicado de este lunes.

De hecho, pueden reducir la viabilidad de las células inmunitarias e incluso modificar las señales que activan la inflamación.

TDCPP

Entre los compuestos analizados, el TDCPP, empleado para hacer más resistentes al fuego algunos muebles, tejidos y productos industriales, fue el que mostró una toxicidad más elevada, y la exposición redujo la viabilidad celular y apuntó a un posible efecto inmunosupresor.

El compuesto PFOA, presente en recubrimientos resistentes al agua, manchas o grasa, activa de manera "muy intensa" las defensas de cuerpo, pero no se tradujo en un aumento de los niveles de las citoquinas, moléculas clave en la comunicación entre células.

El resultado apunta a posibles vías de acción "todavía poco conocidas" que requerirán nuevas investigaciones.

Por su parte, el BPa, usado en algunos plásticos y recubrimientos de envases alimentarios, no tuvo apenas efectos: los investigadores observaron que ni dañaba la salud de las células ni alteraba las defensas, ni impedía que se comunicaran entre ellas.

CONCLUSIÓN

Los resultados ponen de manifiesto que compuestos clasificados dentro de un mismo grupo de contaminantes pueden tener efectos "muy diferentes" sobre las células inmunitarias.

Este conocimiento puede contribuir a mejorar la evaluación de los riesgos asociados a los disruptores endocrinos y a entender mejor cómo la exposición ambiental influye en la salud humana.