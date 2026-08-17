Un estudio del SEM afirma que la supervivencia tras muerte súbita cardíaca es la mitad en mujeres

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Sistema d'Emergèncias Mèdiques de Catalunya (SEM) asegura que la supervivencia de las mujeres después de una muerte súbita cardíaca es aproximadamente la mitad que la registrada en los hombres.

Según informa este lunes el SEM en comunicado, la investigación, publicada en la revista científica 'Resuscitation Plus', analizó 639 casos de muerte súbita cardíaca registrados entre 2014 y 2017 dentro del registro RAIMCAT, de los cuales 191 correspondían a mujeres.

Según el comunicado, los resultados muestran una supervivencia del 4,2% en las mujeres frente al 9,9% en los hombres, además de diferencias en la edad de los pacientes, los ritmos cardíacos iniciales y las causas de la parada.

Las mujeres presentaron con menor frecuencia ritmos susceptibles de desfibrilación, un 21% frente al 36% en los hombres, y la embolia pulmonar fue más de cuatro veces más habitual entre ellas, con un 13,3% de los casos frente al 3% en los hombres.

El investigador del estudio, el doctor Youcef Azeli, ha destacado que "la muerte súbita cardíaca no se manifiesta igual en mujeres y hombres", así como ha defendido incorporar estas diferencias para adaptar las estrategias de prevención y los protocolos asistenciales y aumentar las posibilidades de supervivencia.