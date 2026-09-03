Eurecat acoge una jornada sobre innovación en la optimización de la experiencia del turismo

La jornada organizada por Eurecat - EURECAT

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eurecat y el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona organizan este viernes la jornada técnica Diálogo LAB-IIT, que aborda estrategias innovadoras de optimización y personalización de la experiencia del turismo.

Según informa el centro tecnológico este jueves en un comunicado, en la sesión se analizarán soluciones digitales que aplican inteligencia artificial (IA), realidad mixta y gestión de datos en turismo, con el objetivo de mejorar e hiperpersonalizar los productos turísticos.

Organizado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística (LAB-IIT) del Departamento de Consultoría Tecnológica de Eurecat y el Patronato de Turismo, el evento dará voz a expertos de empresas y destinos turísticos, que compartirán casos de aplicación de sistemas de recomendación de actividades en tiempo real, asistentes virtuales, chatbots, gamificación, realidad aumentada o la explotación de datos, entre otros.

La jornada técnica incluye un diálogo con el director comercial y de marketing del grupo hotelero Medplaya, Roger Calafell, y el Chief Operating Officer (COO) del estudio de realidad mixta We Rise Up, Jordi Centelles, moderado por la periodista del departamento de Comunicación de Eurecat Meritxell Fuguet.

NUEVAS FÓRMULAS

A continuación, la fundadora de Insights to WoW y consultora en Customer Insights, Customer Experience y Estrategia, Marta Domingo, anticipará nuevas fórmulas y modelos de experiencia para la atracción, captación y vivencia de los visitantes.

El evento, que se celebrará en el Ecoespai - Miami Platja en Mont-roig del Camp, será inaugurado por el director del área de turismo de Eurecat y profesor en la Universitat Rovira i Virgili, Salvador Anton Clavé, y el jefe de sección de promoción del Patronato de Turismo de la Diputación, Francesc Bueno; contará como presentadora con la consultora en Turismo y Cultura de Eurecat, Sara Mestre.