Eurecat defiende una IA inclusiva que priorice a las personas con discapacidad intelectual

Momento del encuentro - EURECAT

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha apostado por priorizar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual como clave para que la inteligencia artificial (IA) sea "realmente inclusiva", informa en un comunicado este lunes.

Es la principal conclusión del congreso 'La Discapacidad intelectual y del desarrollo en la era de la IA', que se ha celebrado en Mataró (Barcelona) y que ha reunido a cerca de 200 personas.

Los expertos también han situado como prioridad que las soluciones se cocreen con estas personas y que se garanticen sus derechos.

El presidente de la Fundació Maresme, Miquel Montané, ha explicado que se debe "mirar qué necesitan las personas y después ver cómo la tecnología" puede ayudar.

En este sentido, la idea es pasar de desarrollar tecnología para las personas a cocrearla con ellas, sumando el conocimiento de familias, profesionales, entidades sociales, centros tecnológicos y de investigación, empresas y administraciones.

EXPERIENCIAS

Durante el congreso se han presentado ocho experiencias aplicadas, que van desde el reconocimiento automático del habla no inteligible, la robótica cognitiva o la terapia inmersiva aplicada a la ansiedad en personas con TEA y discapacidad intelectual, hasta un asistente virtual para la autonomía.

También se han presentado productos de apoyo personalizado con impresión 3D, el ecosistema de innovación para la autonomía y la inclusión del Centro para la Autonomía Personal- Red Sírius de Mataró y el Espacio Mataró Cuida-CareCityLab, y programa para adaptar textos con pictogramas mediante inteligencia artificial.