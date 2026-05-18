Eurecat despliega QuantIA Lab, sistema "único" en Catalunya que acelera la innovación empresarial

Eurecat desarrolla QuantIA Lab - EURECAT

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha iniciado el despliegue del QuantIA Lab, una nueva infraestructura de emulación y optimización cuántica "única en Catalunya" para acelerar la I+D+I del tejido empresarial y resolver retos reales de la industria mediante tecnologías avanzadas de computación cuántica e inteligencia artificial.

La nueva instalación se situará en la sede de Eurecat en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y tendrá una implantación progresiva, que se prevé que finalice a principios del 2027, informa el centro tecnológico en un comunicado este lunes.

El proyecto supone una inversión de más de 7 millones de euros, de los cuales 1,4 millones provienen del programa Singulares Institucionales del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya y 2,1 millones, cofinanciados por la Unión Europea a través del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027, a través del proyecto Quant- IA.

En el marco del QuantIA Lab, Eurecat podrá acompañar a la innovación empresarial en soluciones basadas en la computación cuántica gracias a un emulador de puertas cuánticas de 34 qubits y un digital annealer, complementado por un clúster de computación de altas prestaciones.

Con este nuevo equipamiento, Eurecat "hace un salto en la investigación y la transferencia de las tecnologías cuánticas a las empresas, para acompañarlas en el desarrollo de pilotos reales y la obtención de ventajas competitivas tangibles", ha destacado la directora de Investigación y Tecnología de Eurecat, Myriam García-Berro.

Según el investigador principal de la Línea de Investigación de Computación Cuántica de Eurecat, Adan Garriga, el QuantIA Lab "complementará los servicios del equipo multidisciplinario del centro, que ya combina conocimientos de física cuántica, inteligencia artificial y desarrollo de software".

El objetivo es ofrecer al tejido empresarial "un entorno seguro y estable para experimentar y validar algoritmos cuánticos, y prepararse para el momento en el que los ordenadores cuánticos sean plenamente operativos y hayan logrado ventaja cuántica debido a una drástica reducción del tiempo de cómputo o una disminución de los costes asociados".

SIMULACIÓN

El emulador de puertas cuánticas de 34 qubits del QuantIA Lab permitirá simular el comportamiento de circuitos cuánticos mediante electrónica clásica y en condiciones operativas estándares, "un reto aún no logrado por los ordenadores cuánticos actuales, que utilizan qubits físicos", explica Eurecat.

Este activo "facilitará el diseño, la validación y la optimización de algoritmos cuánticos y de Quantum Machine Learning antes de llevarlos a un ordenador cuántico real, hecho que permitirá reducir costes, riesgos y tiempos de desarrollo", destaca Adan Garriga.

Las tecnologías del QuantIA Lab impactarán en sectores como la salud y la biotecnología, la química, la robótica, la energía y el medio ambiente, entre otros.