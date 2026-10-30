Eurecat diseña herramientas de ciberseguridad ante los riesgos de la llegada de la IA cuántica

Eurecat innova a través de la red ARQADE - EURECAT

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurecat desarrollará herramientas de ciberseguridad para proteger los datos y las comunicaciones "frente a los riesgos" que comportará la capacidad de los ordenadores cuánticos de comprometer los sistemas de cifrado actuales, así como soluciones de inteligencia artificial (IA) cuántica para agilizar la interpretación de imágenes captadas por satélites, drones y aviones.

La innovación se enmarca dentro de la alianza ARQADE, una agrupación de cinco centros tecnológicos reconocida como Red de Excelencia Cervera que tiene la finalidad de preparar a las empresas y los sectores estratégicos ante la llegada de la computación cuántica, informa el centro tecnológico en un comunicado este viernes.

Las soluciones de IA cuántica que Eurecat diseñará para mejorar la interpretación de imágenes aéreas y procedentes de satélites permitirán clasificar e identificar elementos, para poder detectar qué objetos o zonas aparecen en una imagen, delimitarlos y distinguirlos, "incluso cuando las condiciones no son buenas desde el punto de vista meteorológico o a nivel de resolución y de ruido".

Ambas líneas de investigación de Eurecat podrán tener una aplicación dual, tanto en materia de seguridad como en otros ámbitos estratégicos, como el espacio y la observación de la Tierra, la energía, la salud, el transporte y la logística.

"Uno de los objetivos de ARQADE es acercar la computación cuántica a casos de uso reales mediante herramientas que puedan utilizar perfiles no especialistas", explica el director de Computación Cuántica de Eurecat y representante del centro en el Comité Operativo de ARQADE, Adán Garriga.

Esta aproximación, según la directora de Investigación y Tecnología de Eurecat y representante también del centro tecnológico en el Comité de Dirección de ARQADE, Myriam García-Berro, "debe permitir a las empresas prepararse para la evolución de un mercado emergente y, al mismo tiempo, proteger sus datos y comunicaciones frente a la amenaza que los futuros ordenadores cuánticos pueden representar para los sistemas criptográficos actuales".

QUANTIA LAB

Eurecat aporta al proyecto un equipo multidisciplinar que combina conocimiento en física cuántica, IA y ciberseguridad postcuántica, así como las capacidades de su QuantIA Lab, un laboratorio que dispone de un digital annealer capaz de abordar problemas de optimización de hasta 100.000 variables, un emulador de puertas cuánticas de 34 qubits y un clúster de computación de "altas prestaciones".

"La disponibilidad de talento especializado es uno de los retos para la adopción empresarial de la computación cuántica, dada la escasez de estos perfiles a escala global", ha señalado el director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, coordinador del Grupo de Trabajo de Talento de ARQADE.