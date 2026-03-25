Eurecat presenta nuevos materiales para impulsar sostenibilidad y digitalización en la construcción

Estand de Eurecat en Rebuild - EURECAT

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha presentado esta semana en el salón Rebuild que se celebra en Madrid un demostrador que combina robótica colaborativa, nuevos materiales cerámicos fabricados con impresión 3D y tecnología de deposición controlada, destinados al sector de la construcción.

Este demostrador, presentado en colaboración con la empresa Cerámica Ferrés, permite desarrollar nuevos procesos de fabricación digital más flexibles, sostenibles y adaptados a la producción de geometrías complejas, informa el centro tecnológico este miércoles en un comunicado.

La circularidad, la robótica y la digitalización "son ámbitos clave para responder a los grandes retos y oportunidades que afronta el sector de la construcción", ha afirmado el responsable de Negocio del sector de la Construcción de Eurecat, Jose Sevillano, quien ha destacado como reto la anticipación de soluciones que contribuyan a la descarbonización, la automatización y la industrialización".

Ha añadido que "esta línea de investigación busca validar arquitecturas de fabricación basadas en robótica avanzada, capaces de trasladar la impresión 3D de cerámica desde el ámbito experimental hacia aplicaciones industriales".

DRONES

El centro tecnológico muestra también en la feria capacidades y soluciones en el uso de drones para la inspección autónoma e inteligente, con IA para incrementar la seguridad y la calidad en la monitorización de infraestructuras, así como para la logística autónoma.

Eurecat desarrolla nuevos materiales y productos con bajo impacto ambiental, incorporando criterios de circularidad y aprovechamiento de residuos y un ejemplo es la innovación llevada a cabo con la empresa Santos Jorge, especializada en la gestión y tratamiento de vidrio reciclado, con la que se ha testado cómo diferentes fracciones de vidrio se pueden usar para la fabricación de materiales de la construcción, confiriéndoles propiedades específicas, además de reducir su huella de carbono.

ECODISEÑO

En el ámbito del ecodiseño, Eurecat colabora con la empresa Cerámica La Coma para desarrollar una nueva Termoarcilla con propiedades térmicas elevadas y con un impacto ambiental reducido, mediante la realización de simulaciones térmicas y mecánicas y Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para calcular la huella ambiental.

También en esta línea, Eurecat trabaja con Fetdeterra para evaluar la inercia térmica del material que produce la empresa, para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Asimismo, Eurecat ha diseñado una planta piloto de carbonatación acelerada con una capacidad de captura de CO2 permanente de 250Kg/día que permite transformar residuos y mejorar sus propiedades para reintroducirlos en el proceso y generar materiales de alto valor.