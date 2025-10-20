Eurostars adquiere 9 establecimientos de 4 estrellas y alcanza los 202 hoteles en España

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha adquirido nueve establecimientos de 4 estrellas que suman más de 1.500 nuevas habitaciones, una operación con la que la compañía alcanza los 294 hoteles en 23 países, de los cuales 202 en España, informa este lunes en un comunicado.

"Con estas incorporaciones, Eurostars Hotel Company consolida su posición como la primera cadena hotelera en España por número de establecimientos y la sexta en Europa", aseguran.

Dos de los hoteles adquiridos están situados en Santander y el resto están ubicados en Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Ciudad Real, Tenerife y Valladolid

Ocho de los hoteles ya se han incorporado a su porfolio y un noveno será incluido a lo largo del primer trimestre de 2026; estas adquisiciones responden al plan estratégico de expansión de la compañía "que sigue apostando por la alta penetración en todo el territorio español".

Según el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, la adquisición de estos nueve establecimientos refuerza la presencia de la cadena "en destinos de gran valor estratégico y el compromiso con el desarrollo de la oferta turística de calidad" en España.