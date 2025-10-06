Eva Piquer repasa en un ensayo la "difamación cruel" que sufrió en Internet hace 10 años

Quiere reivindicar su voz y la de aquellos que "callan"

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Eva Piquer publica este miércoles 'Difamació' (Club Editor), un ensayo breve en el que repasa la "difamación cruel" que sufrió hace 10 años por una serie de artículos en Internet antes de la muerte de su marido.

"He tardado diez años en poder responder", ha asegurado Piquer, quien ha presentado el libro en un acto en la sala Paral·lel 62 de Barcelona ante unas 500 personas junto a las periodistas Gemma Nierga y Alba Riera.

En el ensayo, en el que se refiere a su "difamador" con el nombre ficticio de Ricard, la autora analiza el contenido de los posts que realizó el opinador en Internet en la que la calificó como la 'Pantoja de Catalunya' o la 'viuda oficial de Catalunya' año y medio antes de la muerte de su marido, el periodista Carles Capdevila.

Ha asegurado que en el libro y en el acto de presentación no ha querido nombrarlo porque es un arquetipo de persona y todo el mundo tiene en su cabeza a alguien que le ha hecho daño a conciencia: "No me da la gana nombrarlo. No se lo merece".

Ha afirmado que en los posts intenta deshumanizarla con el mote de la Pantoja, ante lo que ha dicho que ahora que ha escuchado su música: "Mi difamador no le llega a la suela de los zapatos a Isabel Pantoja".

La autora ha dicho que en el análisis que ha realizado ha visto "rastros de clasismo, misoginia y fascismo" en los textos que escribió sobre ella y su marido.

"REMOVER EL MUNDO MEDIÁTICO"

Eva Piquer ha lamentado que en aquel momento recibió apoyo de forma privada, pero que no la defendieron públicamente quizá como mecanismo de supervivencia o para huir del dolor del otro, y ha dicho que con este libro quiere "remover el mundo mediático y cultural".

"Quiero romper el silencio para romper la impunidad. Quiero reivindicar mi voz pública y la de todas las personas que han callado y callan", ha subrayado Piquer, quien ha dicho que es un caso extrapolable.

Ha subrayado: "Hablo de mí, pero estoy hablando de nosotros. Creo que deberíamos dejar de callar" y ser consciente de a qué tipo de personas se les da voz y micrófonos.

En el breve ensayo, Piquer también habla del 'bullying' en los 80 y 90, recordando que ella también lo hizo a una compañera siguiendo el gregarismo de su clase: "Si nos estás escuchando, te pedimos perdón".