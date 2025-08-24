Evacuan a los pasajeros de un tren de Rodalies averiado entre Cunit y Cubelles (Tarragona)

Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros de un tren de Rodalies han sido evacuados este domingo hacia las 13.15 horas a causa de una avería entre Cunit y Cubelles (Tarragona) este mediodía, lo que ha provocado demoras de unos 30 minutos en las líneas R2Sud, R13, R14, R15, R16 y R17.

Una vez evacuado el pasaje, la circulación habitual se reprende progresivamente, informa Rodalies en varios mensajes de 'X' recogidos por Europa Press.

Protecció Civil ha puesto fin a la prealerta Ferrocat que había activado para esta incidencia en la infraestructura y técnicos de Adif trabajan en su resolución.