La evolución del incendio y las condiciones meteorológicas permiten reducir los efectivos en la Bisbal (Girona)

Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat han informado este domingo que ya han trabajado en el 80 por ciento de los más de 40 kilómetros de perímetro del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), que sigue estabilizado, por lo que procederán en las próximas horas a desescalar el dispositivo desplegado.

Hasta esta tarde, más de 300 efectivos del cuerpo han continuado enfriando todo el perímetro, donde siguen saliendo puntos calientes y chimeneas, que en los que "están trabajando intensamente", han informado Bombers de la Generalitat en un comunicado, en el que han señalado que el incendio mantiene la superficie afectada de 2.200 hectáreas.

Además, las buenas condiciones que se prevén para el lunes, sin tramontana, permite que se vayan reduciendo recursos para tenerlos a disposición de otros incidentes o sucesos que puedan producirse.

De hecho, la Generalitat ha ampliado las restricciones por peligro extremo de incendio para este lunes y Protecció Civil de la Generalitat ha hecho un llamamiento a "extremar las precauciones" ante la ola de calor intensa.

25 EDIFICACIONES AFECTADAS

Desde primera hora de este domingo, un binomio del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) ha revisado 79 edificaciones de la zona del incendio. En total, hay 14 edificaciones parcialmente afectadas y 11 con una afectación importante o total.

La mayoría de las edificaciones revisadas son de Calonge y Sant Antoni (45), seguido de Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura (17), la Bisbal d'Empordà (12) y Santa Cristina d'Aro (5).

Por lo que respecta a las afectaciones en la población, ya se ha levantado el confinamiento pero continúan los cortes de tráfico y las limitaciones de movilidad en la zona del incendio.