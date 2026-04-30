Exalcadesa de Montcada (Barcelona) en la Flotilla confía que liberen a asaltados "las próximas horas"

Archivo - Un barco de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y miembro de la ejecutiva de los Comuns, Laura Campos, embarcada en la Global Summud Flotilla, ha afirmado que están incomunicados con los miembros de la expedición cuyas embarcaciones han sido asaltadas por Israel, pero que espera que sean liberados "en las próximas horas".

"No sabemos nada más allá de lo anunciado hoy, que a raíz de un acuerdo del ministro de Exteriores griego con Israel parece ser que les pondrán en libertad en las próximas horas, y estamos a la espera", ha dicho en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press.

"Están completamente incomunicados desde el momento en que las fuerzas de ocupación israelíes van subiendo a sus barcos y habrá que esperar a ver si es verdad que en las próximas horas les dejan en esta playa y las autoridades griegas se hacen cargo", ha añadido.

Ha explicado que, tras la jornada de este jueves, ella se encuentra en aguas griegas intentando buscar un refugio ante los 4 días de tormentas muy violentas que se prevén en la zona, y ha remarcado que el objetivo se mantiene: "La misión no ha cambiado. Fuimos con un objetivo, que era llegar a Gaza, abrir el corredor humanitario y romper el sitio".

Según Campos, la intercepción de las fuerzas israelíes contra la flotilla ha sido, en esta segunda expedición, "mucho más violenta" que en la anterior, porque además ha sido más inesperado para los miembros, pero que cree que en esta ocasión no serán humillados y vejados, ha dicho, al llegar a Israel.