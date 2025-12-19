El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos acepta 6 meses de cárcel por malversación

Archivo - El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos a su llegada al juicio por una pieza del caso Mercurio, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha condenado al exalcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, por un delito continuado de malversación de caudales públicos a 6 meses de prisión y 13 de inhabilitación de cargo público por una de las piezas del 'caso Mercurio', en un juicio con conformidad celebrado este viernes.

Según la sentencia consultada por Europa Press, el juez también condenado a otro de los miembros por el mismo delito y la misma pena, mientras que otra de las condenadas acepta 23 días de prisión y una multa de 550 euros, así como 24 días de suspensión para empleo o cargo público.

En una vista ante el tribunal, Bustos acepta los delitos y la rebaja de la pena, puesto que inicialmente se enfrentaba a dos años y un mes de cárcel.

La sentencia considera probado que Bustos y su exsecretario general de la entidad autorizaron gastos de carácter personal o privado y los abonaron a través de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), como comidas en restaurantes, aparcamientos o combustible para el coche particular.

Concretamente, la cantidad total indebidamente tramitada en concepto de dietas es de 5.565 euros.

Finalmente, el juez suspende su ingreso en prisión durante tres años para el exalcalde, y dos años para su exsecretario con la condición de que no delincan durante este periodo de tiempo.