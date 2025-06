El examen de Filosofía de las PAU de Catalunya incluye textos de Nussbaum y Descartes

Plantea situaciones que los alumnos debían justificar con ideas de autores

El examen de Historia de la Filosofía de las PAU 2025 de Catalunya ha contado con un texto sobre la educación de la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum así como con un fragmento de 'Meditaciones metafísicas' de René Descartes.

La prueba ha sido la primera que se ha realizado este martes de 9 a 10.30 horas, a la misma hora que Historia, y se trata de uno de los exámenes de la fase de acceso --antigua fase general-- de la Selectividad.

En el primer ejercicio, podían escoger entre dos opciones: responder preguntas sobre un fragmento de 'Crear capacidades' de Martha C. Nussbaum, en el que se les pedía hacer un resumen del texto; explicar el significado de las palabras 'funcionamiento' y 'persuasión' e indicar la justificación de una afirmación del texto.

La otra opción eran preguntas sobre un fragmento de 'Meditaciones metafísicas' de René Descartes, donde los alumnos debían hacer un resumen; explicar el significado en el texto de las palabras 'falsedad' y 'se sigue necesariamente'; y justificar una afirmación a partir de las propuestas del filósofo.

En el segundo ejercicio, a partir de una situación planteada, en la que una persona de 20 años dispone de recursos que le permiten no tener que trabajar, el alumno debía analizar cómo se evaluaría este punto de vista desde la perspectiva de dos autores destacados de la historia de la filosofía occidental.

JUSTIFICAR RESPUESTAS

En el tercer ejercicio los alumnos debían escoger una de dos opciones: por un lado, indicar si estaban de acuerdo o no con la afirmación 'Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho' y aportar argumentos que apoyen su punto de vista.

En la segunda opción, se les planteaba una situación de motoristas a quienes les gustaría poder conducir sin casco y decir si están de acuerdo o no con afirmaciones como 'la sociedad no tenía que intervenir y no tendría que haber leyes que obliguen a los motoristas a llevar casco', y aportar argumentos.