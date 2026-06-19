Excavaciones en el antiguo estanque de Ullastret (Girona) revelan "mucha más" ocupación humana

Imagen de las excavaciones en Ullastret (Girona). - MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE CATALUNYA

GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones arqueológicas en el antiguo estanque de Ullastret (Girona) han revelado una ocupación humana "mucho más" extensa de lo que se conocía hasta ahora y obliga a replantear la interpretación del urbanismo, organización territorial y el paisaje de la principal ciudad ibérica de Catalunya.

Los restos se han descubierto durante las obras de modernización de los sistemas de regadío del Ministerio de Agricultura en las comunidades de regantes de la Presa de Colomers y del Rec del Molí de Pals, informa el Museu d'Arqueologia de Catalunya en un comunicado este viernes.

Los trabajos han descubierto restos de hábitat y estructuras asociadas a la primera Edad de Hierro y a la época ibérica en un sector que hasta ahora se consideraba sin ocupación humana.

Las excavaciones también han permitido identificar 4 nuevos yacimientos, un cementerio altomedieval, un gran silo medieval y dos nuevas áreas en torno a Empúries.

Estos datos obligan a revisar la interpretación tradicional de la ciudad ibérica de Ullastret y aportan una nueva visión sobre las relaciones entre el poblamiento, el estanque, los espacios productivos y las vías de comunicación que articulaban el territorio.