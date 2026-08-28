Un excursionista muere al precipitarse por una pendiente en la zona del Besiberri Sud (Lleida)

Rescate en el Besiberri Sud - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un excursionista de 26 años ha muerto este viernes al precipitarse por una pendiente en el Estany de Gémena de Dalt, en la Vall de Boí (Lleida), mientras hacía la ruta desde Caldes de Boí hasta el Besiberri Sud.

Los Bombers de la Generalitat explican en un comunicado que han localizado el cuerpo este mediodía, tras recibir un aviso a las 12.47 de una excursionista que alertaba que su compañero había caído hasta una zona de difícil acceso.

Un helicóptero de rescate con personal del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se ha desplazado al lugar y a las 13.18 han encontrado el cuerpo.

La acompañante ha sido trasladada al Pont de Suert, donde ha recibido atención psicológica.

El servicio ha quedado a cargo de los Mossos d'Esquadra para hacer el levantamiento del cuerpo y las investigaciones pertinentes.