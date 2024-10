La exministra de Exteriores González Laya: "El problema no es Trump ni la solución es Harris"

La exembajadora de EEUU afirma que el votante americano piensa en su bolsillo y no en Oriente Próximo

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores española Arancha González Laya ha augurado una guerra de trincheras entre Estados Unidos y la UE si el expresidente y candidato republicano Donald Trump gana las elecciones el 5 de noviembre, y ha asegurado que la única solución pasa por una mayor integración europea: "El problema no es Trump ni la solución es Harris".

González Laya ha participado este lunes junto a la exembajadora de EEUU en España y partner de Winston and Strawn, Julissa Reynoso, en la mesa redonda 'Estados Unidos, el líder ante una nueva era', moderada por el columnista de 'El País', Lluís Basset, dentro de las jornadas World in Progress Barcelona organizadas por el grupo Prisa en CaixaForum Barcelona.

"La respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos la tenemos nosotros", ha dicho la exministra en referencia a la relación política y económica que, tras las elecciones estadounidenses, se abrirá entre este país y la Unión Europea.

Cree que Trump, si gana, será más hostil hacia la UE, especialmente en lo que respecta a su política de aranceles, mientras que Kamala Harris, "puede hacer la tarea menos difícil, pero la tarea está en manos de los europeos" y ha afirmado que, aunque las democracia no es perfecta en Europa, el espejo en el que se mira la UE es Estados Unidos, por lo que a su juicio, la victoria de Trump sería una terrible noticia.

Reynoso cree que "Trump dice muchas cosas y la realidad es un poco más complicada", y que es posible que no gane las elecciones, aunque la diferencia con Harris es muy ajustada; ha explicado que el presidente de EEUU no tiene poderes absolutos, pues existe un congreso muy potente que estará controlado por un partido que se desconoce, así como 50 estados que también tiene poder.

"Estas elecciones son sumamente importantes, siempre se dice lo mismo, pero este año es crucial por varias razones, vemos a decidir la situación futura del país, en que dirección vamos, qué visión de país habrá", ha añadido la diplomática, tras asegurar que la propuesta de Harris se basa en la esperanza y en una visión positiva.

ORIENTE PRÓXIMO Y UCRANIA

Respecto a la situación en Oriente Próximo, González Laya ha dicho que "no hay una solución militar en el conflicto, no basta con normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes que defendió Trump".

A diferencia de la situación en Ucrania, en la que Europa está unida, en el conflicto en Israel no lo está: "Europa vive del pasado, no se proyecta en el futuro. Mientras no abandone las cadenas del pasado, no pesaremos, y eso es un problema porque somos los vecinos de al lado", ha dicho la exministra española.

Al respecto, Reynoso ha recordado que Estados Unidos es un país con 320 millones de personas "que está distante de estos conflictos geográficamente. Hay grupos importantes en estados a los que le importa el tema, le importaba más hace unos meses, pero no es la gran mayoría, y van a votar por Harris. El tema más importante es la economía, el votante piensa en su bolsillo".

Prevé que, si Trump vence en las elecciones "reaccionará mucho a la presión de los amigos, si gana hará caso a Arabia Saudí" en el conflicto en Oriente Próximo.