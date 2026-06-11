Experto alerta del repunte de conductas de riesgo frente al sol por la desinformación en redes

Ramon Grimalt en una foto de archivo. - UIC BARCELONA.

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dermatólogo y profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Barcelona Ramon Giralt ha alertado de un repunte de conductas de riesgo frente al sol en la sociedad a causa dela desinformación y la difusión de mitos en las redes sociales.

El especialista ha avisado sobre tendencias virales impulsadas por influencers, como el 'callo solar' o la exposición extrema sin filtros, que pueden ser perjudiciales para la salud, informa UIC Barcelona en un comunicado de este jueves.

Grimalt ha remarcado la importancia de la "transferencia directa de conocimiento" a la sociedad para combatir científicamente estas pseudociencias que ponen en peligro la salud pública, asegura.

EL MITO DEL 'CALLO SOLAR'

En redes sociales circula la teoría de que la piel se puede entrenar con el sol y que cuanto más sol reciba sin protección, mejor reacciona y se defiende, una premisa que Grimalt ha alerta que "no solo es falsa, sino altamente peligrosa".

El dermatólogo ha explicado que cuando la piel se broncea, se produce melanina para intentar proteger el núcleo de las células y evitar que la radicación ultravioleta (UV) siga destruyendo su ADN.

"Por lo tanto, el bronceado no es un sinónimo de salud, sino un mecanismo de protección que indica que ya se ha producido un daño celular", ha especificado.

Ha afirmado también que la radiación UV es un "carcinógeno acumulado" y que reforzar este supuesto entrenamiento multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir carcinoma y melanomas en el futuro, además de acelerar el fotoenvejecimiento.

CREMAS SEGURAS

Otro mito extendido asegura que los componentes de las cremas solares se absorben en la sangre y pueden causar daños en el organismo, ante lo que Grimalt apunta que, si bien ciertos filtros químicos pueden absorberse en cantidades "absolutamente microscópicas", absorción no significa toxicidad.

El profesor ha insistido en que "no hay ninguna evidencia científica ni clínica en humanos que demuestre que las cremas solares causen daños sistémicos o alteraciones hormonales", y ha destacado que estos productos se someten a estrictos controles de seguridad.

PREVENCIÓN

Asimismo, ha remarcado la importancia de evitar la exposición solar en las horas centrales del día, aplicar el fotoprotector entre 20 y 30 minutos antes y replicarlo cada 2 horas o inmediatamente tras el baño o la sudoración, así como reforzar la protección, gafas de sol y ropa adecuada.

Grimalt ha recomendado no reutilizar las cremas de un año para otro, y ha desmentido la idea de que impidan la absorción de vitamina D.