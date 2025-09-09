Un experto de UIC Barcelona advierte de los riesgos de la IA en la salud mental

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor e investigador del departamento de Medicina de UIC Barcelona Pere Castellví ha advertido de los riesgos de la IA en la salud mental, incluido el suicidio, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebrará este miércoles.

Considera que esta herramienta "puede validar conductas nocivas e incluso alentar la desesperanza", informa la universidad este martes en un comunicado.

Para el especialista, la IA no debe sustituir el acompañamiento humano, sino ser "un complemento bajo control ético y clínico, para proteger especialmente a jóvenes y adolescentes.

Castellví ha defendido que los médicos y otros profesionales de la salud primaria tengan más formación en este ámbito y apoyo de equipos especializados, para conseguir "una identificación más temprana de los trastornos y, con ello, una intervención más rápida".

JÓVENES Y MAYORES

La psicóloga general sanitaria y docente de Psicología de la universidad Andrea Lastra ha destacado un aumento de suicidios jóvenes en los últimos años, que atribuye a presión social, acoso escolar, trastornos de salud mental, una inestabilidad emocional propia de la edad y factores familiares.

Pero también constata que las personas mayores son otro colectivo con más riesgo de suicidio, por la soledad no deseada y el aislamiento social, si bien "se han ido implementado algunos programas de apoyo para combatir el aislamiento".

Pese a todo, ve a la población cada vez más concienciada de la necesidad de pedir ayuda e ir al psicólogo ante determinados problemas o trastornos, sobre todo la población joven, "aunque sigue existiendo cierto estigma.