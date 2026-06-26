Experto de UIC Barcelona apuesta por un "urbanismo climático" ante las olas de calor

Lorenzo Chelleri - UIC BARCELONA

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Investigación Just and Resilient Carbon Neutral Places (Jureca) de UIC Barcelona, Lorenzo Chelleri, ha alertado de que las islas de calor urbanas pueden agravar los efectos de las altas temperaturas, y ha defendido un "urbanismo climático" donde la orientación, materiales, sombra y ventilación contribuyan a reducir la temperatura de las ciudades.

"No basta con abrir refugios climáticos o plantar más árboles, sino que hay que cambiar la forma de construir y rehabilitar nuestros edificios", ha subrayado Chelleri en un comunicado de UIC Barcelona.

Ante las altas temperaturas que afectan estos días a Europa, ha dicho que la solución pasa por diseñar "calles y edificios bioclimáticos", es decir, aquellos cuya configuran contribuya a reducir la acumulación de calor y a hacer más confortables los hogares y los espacios públicos durante los episodios de calor extremo.

En días con temperaturas tan altas, el principal problema es la falta de variación entre el día y la noche: "Las ciudades absorben calor durante todo el día debido al asfalto o el hormigón que hay en las calles, que almacenan ese calor y lo liberan durante la noche".

El exceso de asfalto y hormigón, la orientación de las calles, la altura de los edificios y el color de las fachadas favorecen el efecto 'isla de calor', hasta el punto de registrar diferencias de incluso 5 grados entre calles próximas de la misma ciudad.

Para el investigador, las olas de calor representan la nueva normalidad climática y su impacto requiere una urgente adaptación "pintando de blanco edificios y techos, utilizando materiales reflectantes, sombreando las calles y utilizando infraestructura verde", en lo que ha denominado un urbanismo climático.

"PARTE DE LA SOLUCIÓN"

"El urbanismo empeora las olas de calor, pero también puede formar parte de la solución", y ha añadido que hace más de una década que la investigación en resiliencia urbana desarrolla herramientas y metodologías capaces de identificar las zonas más vulnerables de las ciudades.

Chelleri ha subrayado que para diseñar una ciudad resiliente a las olas de calor "hay que trabajar sobre ese efecto isla de calor", y ha propuesto soluciones basadas en corredores verdes, mejor gestión del agua, materiales que reflejen la radiación, cubiertas mejor diseñadas y espacios públicos con sombra.

Para él, el reto no solo es adaptarse a las olas de calor, sino diseñar edificios y ciudades capaces de reducir su impacto sobre la salud pública: "No todas las ciudades están condenadas a ser un horno. Cómo las diseñamos hoy determinará en gran parte cómo soportaremos las olas de calor del futuro".