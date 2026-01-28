Expertos abogan por integrar la protección de biodiversidad en el desarrollo energético en España - ENDESA

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos científicos de la Universitat de Barcelona (UB) y representantes de SEO/BirdLife, de la Generalitat de Catalunya y de Endesa han defendido la necesidad urgente de integrar la protección de la biodiversidad en el despliegue energético en España.

Así lo han manifestado este miércoles en Barcelona durante la mesa redonda 'Diálogo y cooperación para una transición energética compatible con la protección de la biodiversidad' celebrada en la UB, donde los ponentes han coincidido en que la descarbonización y la electrificación no deben suponer un peligro para las aves.

En el encuentro han participado el secretario de Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Sargatal; el director de Sostenibilidad de Endesa, Jorge Pina; el responsable de Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza; y los investigadores del IRBio-UB, Joan Real Ortí y Antonio Hernández Matías.

El debate se produce en plena tramitación del nuevo Proyecto de Real Decreto, que sustituirá a la normativa de 2008 y endurecerá las prescripciones técnicas para evitar colisiones y electrocuciones en líneas de alta tensión e introducirá protocolos obligatorios de parada en aerogeneradores para proteger a aves y murciélagos.

JOAN REAL (UB)

El profesor Joan Real (UB) ha alertado de que la electrocución es una de las principales causas de mortalidad aviar a nivel global, con una estimación de 33.000 muertes anuales en España y más de 3.000 en Catalunya.

Sin embargo, ha precisado que no todos los soportes son peligrosos y que no todos los peligrosos deben corregirse: "En Catalunya, un 5% de los soportes acumula entre el 60% y el 70% de la mortalidad en el territorio", ha detallado, instando a priorizar las actuaciones en esos puntos críticos.

SARGATAL (GENERALITAT)

Por su parte, el secretario de Transición Ecológica catalán ha celebrado la recuperación de especies como la cigüeña o el buitre leonado, pero ha advertido de la pérdida de aves de menor tamaño.

"La primavera es más triste sin esas lluvias de mosquiteros que vienen del norte de África hacia Europa", ha lamentado.

PINA (ENDESA)

Desde el sector empresarial, Jorge Pina (Endesa) ha anunciado el compromiso de que cualquier nuevo apoyo que la compañía construya en España contará con protección para la avifauna.

"Sin redes no hay electrificación y sin ella no hay desarrollo climático", ha subrayado, recordando que en Catalunya --donde Endesa gestiona el 95% de la red-- llevan 30 años adaptando el parque existente.

ATIENZA (SEO/BIRDLIFE)

Por su parte, Juan Carlos Atienza (SEO/BirdLife) ha valorado positivamente el anuncio de Endesa y ha asegurado que serán "vigilantes" para que otras empresas sigan el mismo camino.

Ha reclamado que el nuevo marco legislativo sea eficiente y aplique medidas más allá de espacios protegidos concretos, ya que "las aves se mueven", y ha solicitado la creación de mesas de expertos con científicos y ONG para supervisar las correcciones.

HERNÁNDEZ MATÍAS (UB)

Finalmente, el investigador Antonio Hernández Matías (UB) ha destacado que la ciencia es fundamental para evaluar si las correcciones son efectivas.

"Es un momento crucial para la humanidad, con una reducción importante de la población de vertebrados", ha recordado.

Ha instado a utilizar herramientas sofisticadas y bases de datos actualizadas para que las empresas, como Endesa, revisen periódicamente el estado de sus líneas y garanticen la supervivencia de especies emblemáticas como el águila perdicera.