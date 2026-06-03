Expertos analizan "desafíos" de la IA para el sistema de conocimiento en un ciclo en Catalunya

Sesión de este miércoles en la UB - UB

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) y la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, mediante el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), han inaugurado este miércoles un ciclo, con jornadas por toda Catalunya, en el que expertos analizarán los "desafíos" de la IA para el sistema de conocimiento.

Bajo el título de 'Qualitat i integritat universitària en l'era de la intel·ligència artificial', el ciclo ha comenzado este miércoles en la Universitat de Barcelona (UB) y tiene el objetivo de "abrir un espacio de reflexión compartida sobre cómo garantizar una cultura de calidad", informa la UB en un comunicado.

Estas jornadas también quieren contribuir a generar orientaciones que ayuden a los agentes del sistema universitario catalán a "actuar con criterios sólidos y compartidos" ante esta nueva realidad; y el ciclo tendrá 5 jornadas y será descentralizado con sesiones que agrupan a las 12 universidades del sistema catalán-

La directora de AQU Catalunya, Mercè Gisbert, ha explicado que el ciclo quiere analizar desde la perspectiva del sistema universitario catalán los puntos clave donde puede impactar la IA; y el director general de Universidades, Miquel Soriano, ha destacado que la IA "no debe ser considerada únicamente como una amenaza para los sistemas de evaluación" y que ofrece oportunidades para el aprendizaje.

El secretario general del CIC, Xavier Martínez-Celorrio, ha subrayado que con estas jornadas quieren "marcar un punto de inflexión ante los retos de la IA" y ofrecer un marco de orientaciones para todo el sistema catalán de conocimiento; y durante la jornada, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, ha presentado la ponencia 'Estratègia Catalunya IA 2030' en la investigación y universidades.