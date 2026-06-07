Expertos atribuyen el aumento de ERE en Catalunya al mercado y no tanto a pérdidas económicas

Manifestación contra el ERE en Nissan en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aumento de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Catalunya, con casos como los de Ficosa, Nestlé o Nissan, responde a un cambio en el mercado y causas productivas, y no tanto a una situación económica negativa, lo que lleva a las empresas a apostar por reajustes de plantilla, una medida preventiva para evitar entrar en pérdidas, explican diferentes expertos consultados por Europa Press.

Según los datos del Observatori de Treball i Model Productiu, entre enero y abril de 2026, los ERE resueltos en Catalunya fueron 199, un 14,3% más que el año anterior (25 expedientes en términos absolutos), con 5.297 personas afectadas.

El abogado laboralista y profesor de la UOC, Pere Vidal, explica que sólo alrededor de un 22% de los ERE presentados por empresas en Catalunya apelan a causas puramente económicas, lo que "da pistas de que realmente es un ajuste para adaptarse a las circunstancias del mercado".

"Ahora se están evocando causas productivas. El mercado cambia y lo que hacen las empresas es apostar por ajustar la mano de obra, pero no porque tengan una mala situación económica, sino porque lo que pide el mercado es algo diferente", valora el experto.

Coincide la profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la UPF, Ester Oliveras, quien afirma que, aunque una empresa tenga beneficios, si cambia el entorno en el que compite, se debe adaptar para poder seguir compitiendo: "Igual, si se espera para hacer estos cambios cuando estén en pérdidas, ya no se pueden salvar", añade.

IA Y OPTIMIZACIÓN

Entre los sectores afectados, Vidal destaca 3, que son la automoción, en la transición hacia el vehículo eléctrico y con ejemplos como el de Nissan y Ficosa; alimentación, con el caso de Nestlé o Leche Pascual, y el sector de la logística y servicios.

Es este último en el que la expansión de la IA y la optimización de los procesos tiene un mayor impacto, con una reorganización interna por parte de las empresas que prescinde de mano de obra encargada de llevar a cabo tareas que pueden realizar ordenadores o máquinas.

Fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat explican que la robotización, la IA, la digitalización y la transición verde han generado un "proceso de transformación productiva", pero destacan que Catalunya concentra actualmente cifras de empleo "récord", con más de 3,9 millones de afiliaciones a la Seguridad Social en abril

Oliveras alude en este sentido a un proceso de "adelgazamiento" de las estructuras de las empresas, especialmente de trabajos administrativos y en sectores más automatizables, además de un entorno económico incierto y de desconfianza poco propicio para que las empresas contraten.

REINSERCIÓN Y FORMACIÓN

Ambos expertos destacan, sin embargo, que en el momento actual no existe una "destrucción masiva de trabajo", y subrayan la importancia de planes de reinserción laboral y formación para que los trabajadores afectados por los expedientes puedan volver a incorporarse al mercado.

"Hay una parte de las empresas cuyo principal problema es que no encuentran mano de obra preparada, y estos trabajadores que se quedan en el paro pueden optar a formaciones o 'reskilling' para poder cubrir estas vacantes", ha explicado Oliveras, además de resaltar la posibilidad de que las nuevas tecnologías creen nuevos puestos de trabajo.

NORMALIZACIÓN

Según Vidal, estas transformaciones digitales no están generando un incremento de los ERE tan elevado como el que originó la pandemia entre 2020 y 2021, aunque sí que explica que los expedientes temporales que predominaron durante la crisis sanitaria se han vuelto a transformar en expedientes de extinción.

Según los mismos datos del Observatori de Treball, entre enero y abril un total de 2.050 trabajadores se vieron afectados por un expediente de suspensión de contrato, un 30,1% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de personas afectadas por un expediente de extinción ha aumentado un 36,4%, hasta los 2.977.