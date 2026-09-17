Expertos defienden la vacunación ante la Covid-19 y la necesidad de diversidad de opciones

(I-D) Los médicos Sonia Tamames, José Gómez y Fernando Moraga-Llop durante la jornada de Hipra y ANIS ‘La nueva generación de vacunas: plataformas tecnológicas, innovación y retos de futuro’, a 17 de septiembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

Hipra acoge una jornada junto a ANIS en Aiguaviva (Girona) para abordar estas cuestiones

AIGUAVIVA (GIRONA), 17 (EUROPA PRESS)

Expertos en salud han destacado este jueves la necesidad y la importancia de la protección y la vacunación frente al Covid-19, especialmente para evitar contagios entre grupos de riesgo y población vulnerable, y han destacado el valor de contar con diversidad de plataformas vacunales.

Lo han hecho durante la jornada 'La nueva generación de vacunas Covid-19: plataformas tecnológicas, innovación y retos de futuro', organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), con la colaboración de Hipra, en el campus de la biofarmacéutica en Aiguaviva (Girona).

La delegada territorial de ANIS en Catalunya, Margarida Mas, que ha conducido el acto, ha destacado que, aunque el Covid-19 haya dejado de ocupar espacio informativo, sigue ocupando "espacio epidemiológico", y ha afirmado que a lo largo de los últimos años ha seguido evolucionando.

COVID-19 EN 2026

La especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y exdirectora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, ha dicho que pese a que el Covid-19 haya perdido frecuencia, sigue produciendo una patología muy importante, especialmente entre personas vulnerables y con patologías previas, que pueden pasar a tener una "fragilidad catastrófica".

Para el pediatra, portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Fernando Moraga-Llop, el Covid-19 es una enfermedad "infravalorada" por su levedad clínica y porque existen formas asintómaticas, así como porque fuera de la vigilancia centinela en invierno no se hace tanto seguimiento.

Por su parte, el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y coordinador de Inmunología del Grupo de Investigación en Vacunas (GENVIP), José Gómez Rial, ha apuntado que el Covid sigue siendo un problema "muy grave" para algunos grupos poblacionales, que a menudo no conscientes de que son población de riesgo, como tampoco lo saben a veces los propios trabajadores sanitarios.

ESTABILIZACIÓN PLURIANUAL

Tamames ha detallado que se trata de una virus que todavía no es estable a nivel epidemiológico, y que probablemente vaya a tener una estacionalización polianual, pero que de momento presenta brotes a finales del verano y, en menor intensidad, en primavera.

Esta dinámica probablemente se deba a interferencias de otros virus, como la gripe y el VRS, con los que el Covid no ha conseguido cohabitar: "Sars-Cov-2 está buscando su hueco, y todavía no lo ha encontrado bien", explica Tamames.

VACUNAS E INMUNIDAD

Gómez Rial ha explicado que primero se construyó un "muro de inmunidad" durante la pandemia, a costa de perder muchas vidas, que después se siguió construyendo con las vacunas, y que, 6 años después, algunas personas lo siguen manteniendo, pero otras no son capaces de hacerlo de forma adecuada, por lo que siguen siendo relevantes las vacunas.

Tamames ha apuntado que las vacunas contra el Covid no persiguen una inmunidad de grupo, sino que disminuyen el número de personas que se infectan: "Estamos retirando combustible de la hoguera", ejemplifica, y también reducen la excreción viral del vacunado.

Según la especialista, en cierto momento parecía que debía abandonarse la vacunación si no se lograba la eliminación total, como en el sarampión, pero ha insistido en que "ayuda a proteger las personas más vulnerables", algo que comparten tanto Moraga-Llop como Gómez Rial.

TIPOS DE VACUNACIÓN

Gómez Rial ha apuntado que cada tipo de vacuna tiene sus ventajas o inconvenientes ya sean las de ARNm, de vectores virales o, como las de Hipra, de proteína recombinante.

En el caso de estas últimas, señala que la principal ventaja es la "gran experiencia" que se tiene con ellas y la aceptabilidad entre la población.

Además, las vacunas de ARNm mensajero tienen una reactogenicidad más alta (con más dolor, inflamación y fiebre) por lo que las plataformas vacunales clásicas tienen mayor aceptabilidad, y se ha demostrado que las pautas heterólogas (por ejemplo, vacunar con ARNm pero poner como dosis de recuerdo proteína recombinada) aumentan la respuesta inmunitaria.

Tamames ha añadido que "siempre es positivo" tener más diversidad de opciones, y que las vacunas ARNm requirieron mucha inversión en ultrarefrigeradores, por lo que las otras opciones permiten una logística mucho más sencilla y liberar recursos.

ACCESIBILIDAD Y RECOMENDACIONES

Moraga-Llop ha subrayado la necesidad de facilitar la accesibilidad de la población a la vacunación, y ha puesto en valor el papel del farmacéutico comunitario, cuyo papel puede ser "muy importante" ya que buena parte de los grupos de riesgo acude con frecuencia a la farmacia.

Además, ha añadido que debería recomendarse la vacunación no solo a grupos ya considerados de riesgo por su edad, por enfermedades crónicas, por condiciones de inmunosupresión o por embarazo, sino también al personal que las cuida (como familiares, cuidadores y personal sanitario y sociosanitario).

"Decía un Nobel de Medicina que el mayor peligro de las vacunas es no ponérselas. Hablaría de la paradoja del éxito: las vacunas mueren por su propio éxito. Hacen que la enfermedad desaparezca y la población se olvide. Y nosotros nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades no se olvidan de nosotros", ha reflexionado.

Tamames ha añadido que, desde su experiencia, se está encontrando con personas que se van a vacunar de gripe pero rechazan la del Covid-19; ante esta situación, insiste en que una vacuna con menos efectos secundarios, con menor reactogenicidad, podría ayudar, y apunta que hay compañías que ya estudian vacunas combinadas.

HIPRA

La jornada ha contado también con la participación de la Corporate Affairs and Sustainability Executive Director de Hipra, Carlota Gómez, que ha destacado la vacuna Bimervax de Hipra contra el Covid-19, fabricada al 100% en España con recursos propios, que no requiere congelación y es monodosis, y es la "primera" aprobada en precalificación estándar por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no en proceso de emergencia, como se hizo durante la pandemia.

Gómez ha explicado que actualmente están trabajando en una vacuna contra la peste porcina africana (PPA) y otra, recombinante y con anticuerpos terapéuticos, contra el virus del Nilo Occidental, entre otros.