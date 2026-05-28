Expertos de UIC Barcelona alertan del peligro de vapeadores y bolsas de nicotina entre los jóvenes

Dr. Adrián González Marrón, investigador y profesor del Área de Epidemiología, Salud Pública y Estadística de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Medicina de UIC Barcelona, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, han alertado de que los nuevos productos con nicotina, como los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina, están impulsando nuevas formas de consumo entre los jóvenes.

Los expertos aseguran que, a pesar de que la industria del tabaco promueve estos productos como una alternativa menos perjudicial que el tabaco convencional, "ya existe evidencia de sus efectos negativos sobre la salud a corto plazo y, especialmente, de cómo estos productos pueden acabar normalizando el consumo de nicotina entre adolescentes y jóvenes", informa la UIC en un comunicado este jueves.

El investigador y profesor del Área de Epidemiología, Salud Pública y Estadística de UIC Barcelona, Adrián González, ha explicado que el uso de estos nuevos dispositivos puede convertirse en "la puerta de entrada al consumo de nicotina y tabaco convencional entre adolescentes".

En España, la edad media de inicio al consumo de tabaco se sitúa ya en torno a los 14 años y los investigadores señalan que uno de los principales factores que impulsan el consumo de los nuevos productos es su promoción a través de las redes sociales.

De esta forma, la publicidad, explícita o encubierta, a menudo llega a los jóvenes mediante influencers, vídeos o contenidos digitales "que transmiten una imagen atractiva y aparentemente inofensiva del consumo de nicotina".

Los investigadores del Departament, ante este contexto, han puesto en marcha un proyecto de investigación para estudiar la relación entre el uso de redes sociales y la evolución en el uso de nuevos productos del tabaco y nicotina entre los jóvenes españoles.

González, que también es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, afirma el objetivo de este estudio es profundizar en los factores que favorecen el inicio de este consumo y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de prevención y concienciación.