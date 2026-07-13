La exposición al calor en el embarazo puede influir en el desarrollo cerebral, según un estudio

Fachada del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha vinculado el calor durante el embarazo y los primeros meses de vida con un desarrollo cerebral infantil más lento por afectaciones en el tálamo, ha informado este lunes ISGlobal en un comunicado.

La investigación, publicada en la revista Environment International, analizó datos de 3.251 niños de la cohorte Generation R Study de Países Bajos y relacionó las temperaturas registradas desde la gestación hasta los 8,5 años con resonancias magnéticas realizadas a los 10 y a los 14 años para evaluar la evolución de distintas estructuras cerebrales.

La primera autora del estudio e investigadora de ISGlobal, Laura Granés, ha explicado que el objetivo era analizar si la exposición al calor o al frío "desde la concepción hasta los 8,5 años de edad se asociaba con cambios en el desarrollo cerebral durante la infancia y la adolescencia, e identificar cuándo el cerebro es más vulnerable".

Los investigadores identificaron como periodo de mayor vulnerabilidad el embarazo y los 5 primeros meses de vida y observaron que la exposición a una temperatura media mensual de 20,5 grados durante esa etapa se asociaba con un crecimiento más lento del tálamo entre los 9 y los 15 años, mientras que no detectaron asociaciones con el frío.

La coordinadora del estudio y profesora de investigación ICREA en ISGlobal, Mònica Guxens, ha afirmado que "a medida que las temperaturas globales siguen aumentando, adoptar medidas para reducir la exposición al calor durante el embarazo y los primeros meses de vida podría desempeñar un papel importante".