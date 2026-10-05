Una exposición de la Diputación de Barcelona cuestiona los roles tradicionales de masculinidad

Imagen de la exposición 'I tú, que en penses?'
Imagen de la exposición 'I tú, que en penses?' - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 12:39
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BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espai Francesca Bonnemaison de la Diputación de Barcelona acogerá desde este lunes y hasta el 2 de noviembre la exposición 'I tú, qué en penses?', una propuesta de sensibilización dirigida a jóvenes sobre feminismo, nuevas masculinidades y relaciones de género.

Con textos del sociólogo Miquel Missé e ilustraciones de Raquel Riba-Rossy, la exposición se centra en el malestar que algunos jóvenes presentan contra el feminismo, abordándolo desde una perspectiva feminista y comprensiva, indica la Diputación en un comunicado.

A través de un lenguaje visual y cercano en formato cómic, la muestra cuestiona los mandatos tradicionales de la masculinidad abogando por la igualdad, el respeto y el consentimiento, y trata de acercar el feminismo a las nuevas generaciones en un contexto de proliferación de discursos antifeministas.

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