Una exposición de la Diputación de Barcelona cuestiona los roles tradicionales de masculinidad

Imagen de la exposición 'I tú, que en penses?' - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espai Francesca Bonnemaison de la Diputación de Barcelona acogerá desde este lunes y hasta el 2 de noviembre la exposición 'I tú, qué en penses?', una propuesta de sensibilización dirigida a jóvenes sobre feminismo, nuevas masculinidades y relaciones de género.

Con textos del sociólogo Miquel Missé e ilustraciones de Raquel Riba-Rossy, la exposición se centra en el malestar que algunos jóvenes presentan contra el feminismo, abordándolo desde una perspectiva feminista y comprensiva, indica la Diputación en un comunicado.

A través de un lenguaje visual y cercano en formato cómic, la muestra cuestiona los mandatos tradicionales de la masculinidad abogando por la igualdad, el respeto y el consentimiento, y trata de acercar el feminismo a las nuevas generaciones en un contexto de proliferación de discursos antifeministas.