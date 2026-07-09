Una exposición de la Filmoteca trata la influencia feminista y las Jornades de la Dona en el cine

Uno de los espacios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya expone desde este jueves hasta el 29 de noviembre 'Feminismes Fílmics 1976-2026', sobre la influencia del feminismo y de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona en el cine, por el 50 aniversario de estas jornadas.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha valorado en rueda prensa mostrar "como las ideas feministas han generado nuevas formas de crear imágenes y como las transformaciones sociales han encontrado en el cine un espacio privilegiado para expresarse, cuestionar el orden establecido y repensar alternativas".

Ha destacado que se puede descubrir como las creadoras audiovisuales han aportado "nuevos lenguajes, nuevas formas narrativas y nuevas perspectivas que han ampliado los límites del cine hegemónico", y que se refleja un cine comprometido para emocionar y modificar mentalidades.

Además ha dicho que la exposición, con apoyo del Comisionado de 50 años de España en Libertad, es también "importante en un momento en el que aspiran a poner en duda los fundamentos de la democracia y la convivencia".

CARMINA GUSTRÁN

La comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha destacado que este proyecto lleva al presente la genealogía feminista y el hito que fueron las Jornades Catalanes de la Dona.

Ha defendido que, en el contexto actual de "retroceso democrático, es necesario recordar esa sensación de cambio posible y ese empuje de las mujeres de los años 70".

LA FILMOTECA Y OTROS ARCHIVOS

El director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo La Parra, ha destacado la exposición "en un momento de crisis democrática, de proyectos que aspiran a hacer una regresión de derechos", y que por eso la Filmoteca reivindica un feminismo que no es una elección sino un mandato democrático, por lo que hay que actuar en consecuencia.

La muestra se ha realizado a partir de obras audiovisuales de la colección de la Filmoteca y otros archivos, todas ellas hechas por mujeres cineastas y artistas.

La comisaria de la muestra, Alexandra Laudo, ha explicado que la exposición presenta remontajes de fragmentos de películas, piezas de videoarte y reportajes televisivos articulados en torno a los 9 temas debatidos en las Jornades: trabajo, barrios, familia, educación, medios de comunicación, política, legislación, ruralidad y sexualidad.

Asegura que ha sido un trabajo muy colectivo y que todavía hay que luchar, pero que la exposición plasma que "hay muchas cosas que se han conseguido".