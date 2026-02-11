La exposición 'Mestres de l'escultura del segle XX' del Port de Tarragona finaliza el 15 de febrero

Exposición de 'Mestres de l'escultura del segle XX' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona clausurará el 15 de febrero la exposición 'Mestres de l'escultura del segle XX', que ofrece una selección de obras de escultores relevantes del panorama nacional e internacional, desde las vanguardias del siglo XX hasta los artistas contemporáneos de inicios del siglo XXI, ha informado el Port de Tarragona en un comunicado este miércoles.

La exposición, producida por Kugi y comisariada por el galerista Julio Niebla bajo el encargo de la Autoridad Portuaria, incluye un total de 39 esculturas de artistas como Léger, Miró, Oteiza, Gabino, Perejaume, Carr, entre otros.

Con esta exposición, que solo se puede ver en el Port, se inicia una nueva etapa del Moll de Costa en la que se combinan propuestas del mundo cultural local y catalán con montajes de artistas de renombre mundial.