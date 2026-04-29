La exposición 'Operació aigua' de Veolia se instala en Canyelles (Barcelona) hasta el 4 de mayo

Exposición 'Operació aigua' de Veolia - VEOLIA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Operació aigua' de Veolia, centrada en la sensibilización del consumo de agua responsable, se ha instalado en Canyelles (Barcelona) hasta el 4 de mayo, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

La muestra se enmarca en el proyecto A-Medi de digitalización del ciclo del agua, que está impulsado por Veolia y que ha invertido 500.000 euros en el municipio, financiado con fondos Next Generation.

La exposición tiene el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la situación actual y futura de la disponibilidad de agua, sobre los "usos y abusos" que hace la sociedad y el impacto que estas acciones tienen en el medio natural.