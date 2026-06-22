La exposición 'Regeneraciones: China y España en el espejo' se prorroga en Casa Cupra Raval

Exposición en Casa Cupra Raval - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval ha prorrogado hasta el 31 de julio la exposición 'Regeneraciones: China y España en el espejo' sobre regeneración urbana, comisariada por Manuel Blanco y Li Xiangning con la colaboración de Héctor Navarro y Gao Changjun.

La muestra, que se puede visitar de forma gratuita, invita a reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la transformación sostenible de las ciudades y forma parte de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, informa Seat en un comunicado este lunes.

Además, durante todo el mes de junio y julio, se ofrecen visitas guiadas exclusivas junto al comisario Manuel Blanco, quien ofrecerá una lectura en profundidad de los proyectos expuestos y de los procesos de regeneración arquitectónica y urbana.