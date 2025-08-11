El incendio en un camping de El Vendrell (Tarragona) ha quemado 17 parcelas con afectación diversa en caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido el fuego en el incendio que ha afectado a un camping de El Vendrell (Tarragona) desde este lunes sobre las 3.17 horas.

El incendio se ha iniciado simultáneamente en dos lugares del recinto quemando 17 parcelas con afectación diversa en caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo sigue trabajando en el lugar con una dotación.