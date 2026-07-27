Extinguido el incendio en la catenaria de la L1 del Metro de Barcelona

Efectivos de Bombers de Barcelona trabajan en el lugar de los hechos - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha informado de que los Bombers de Barcelona han extinguido el incendio en la catenaria de la L1 de Metro de Barcelona entre las estaciones de Glòries y Clot.

En un apunte en X recogido por Europa Press añaden que se mantiene interrumpida la circulación de la L1 entre las estaciones de Sagrera y Clot.

El SEM ha valorado a 59 de las aproximadamente 120 personas afectadas por este incidente: 58 presentan afectaciones leves y una está en estado menos grave.

3 personas han sido trasladadas al Hospital del Mar y otras 6 al Centro de Urgencias de Atención Primaria (Cuap) de Sant Martí.

Los trenes de la L2 de Metro de Barcelona no paran en la estación de Clot por el incendio.