Extinguido el incendio en una empresa química de Mollet del Vallès (Barcelona)

Archivo - Bomberos de la Generalitat de Cataluña. - Xavi Hurtado - Archivo

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido el incendio originado la madrugada de este sábado en una empresa química Euromed de Mollet del Vallès (Barcelona), según informa en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press.

Los vehículos ya han comenzado a retirarse, detalla el cuerpo, aunque se mantendrá un dispositivo en el lugar de los hechos para revisar un depósito que se encuentra en una zona inaccesible, y en la que aún quedan restos de producto.

El fuego ha afectado a un reactor de la empresa, lo que ha creado una columna de destilación de etilo y etanol y ha obligado a activar el plan de emergencias químicas (PLASEQCAT) y a movilizar 16 dotaciones de bomberos.