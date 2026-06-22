Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha dado por extinguido el incendio de vegetación en la Font de la Pólvora, en Girona, a las 19.09 horas de este lunes, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso al 112 se había dado a las 17.03, y el cuerpo lo ha controlado hacia las 18.28.

Las 7 unidades terrestres que continuaban trabajando en la zona ya están volviendo al parque.