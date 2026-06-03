Factorial cierra una ronda de 150 millones de dólares y da entrada a General Catalyst

El cofundador de Factorial, Bernat Farrero, y el cofundador y consejero delegado, Jordi Romero. - FACTORIAL

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Factorial ha cerrado una ronda de financiación de Serie D de 150 millones de dólares, que ha supuesto la entrada de la compañía de General Catalyst en su capital y sitúa la valoración de la empresa en 2.500 millones de dólares, según explica el consejero delegado y cofundador Jordi Romero en una entrevista con Europa Press.

"No hacemos una ampliación de capital porque la necesitemos, hace más de dos años y medio que somos sostenibles, sino porque creemos que hay oportunidades de invertir y crecer todavía más", ha detallado Romero.

Así, la operación ha sido liderada por General Catalyst con más de la mitad de la inversión total y supone la primera que da entrada a la firma de capital riesgo estadounidense en el capital de Factorial, que también ha contado con la participación de otros inversores que ya estaban presentes.

Romero ha valorado que, dentro del sector de software se ha creado una separación entre aquellas empresas afectadas y las beneficiadas por la IA, y levantar una ronda con la presencia de General Catalyst sitúan a Factorial en el lado de las que pueden ver su negocio multiplicado por esta tecnología.

Además de la inversión a través de la ronda, la firma de capital riesgo estadounidense también ha comprometido una inversión de otros 540 millones de dólares no vinculada a su capital, que se suman a otros 200 millones ya pactados, para asegurar el crecimiento de Factorial en los próximos años.

CRECIMIENTO INORGÁNICO

Factorial destinará esta inyección a crecer de forma inorgánica, a través de la compra de otras compañías, ya sean productos adyacentes con los que ya cuenta la empresa, con potencial para el desarrollo de producto o por la cartera de clientes, explica Romero.

"Dependerá de la empresa, porque cada caso es diferente, pero estamos ahora mismo mirando estos tipos de adquisiciones, especialmente en Europa", donde ya ha hecho compras recientemente, como la de la empresa gallega YepCode, ha afirmado Romero.

APUESTA ALEMANA

Dentro de la expansión en Europa, Romero ha destacado la apuesta de Factorial por Alemania, el principal mercado internacional por ritmo de crecimiento, y donde la empresa acaba de abrir una nueva oficina en Múnich, y ha contratado a medio centenar de trabajadores.

En total, Factorial cuenta con una plantilla de 1.700 trabajadores, la mayoría de los cuales, un millar, en Barcelona, y el resto están repartidos en el resto de oficinas en Madrid, A Coruña, Ciudad de México (México) y Sao Paulo (Brasil).

"Tenemos más de 16.000 clientes, y de estos, la gran mayoría están en Europa. El país que más crece es Alemania y en el que históricamente hemos sido más grande es España, que es donde empezamos, y nuestro objetivo es mantener la aceleración de crecimiento", ha defendido Romero.

También apostará por crecer en otros países como Francia, Italia y Portugal, donde ya está presente, y prevé contar con un ritmo de 50 contrataciones a la semana, ha cifrado Romero.

IMPULSO IA

Tras la fundación de Factorial hace una década, Romero también ha destacado un cambio en el modelo de negocio de la compañía, que en los dos últimos años se ha focalizado en la IA agéntica, pasando de un software en el móvil o escritorio a través del cual los empleados podían interactuar con los servicios de Factorial, a un chat en el que pueden interactuar con un agente, y que, ha añadido Romero, puede llegar a trabajar "proactivamente".

"Cada vez hay más casos de uso que ya no es que tengas un acompañante, sino que el software empieza a hacer parte de tu trabajo, lo que permite a los humanos darle más trabajo a los agentes", y, en su lugar, enfocarse en otras tareas, ha sostenido.

Ha añadido que este cambio permite a Factorial ampliar su alcance más allá de la gestión de los recursos humanos, las finanzas y IT, en los que estaba dedicada hasta el momento.