Facua alerta del cierre de la academia de idiomas NL College, con sedes en Madrid y Barcelona

Ofrecía cursos de español para extranjeros con fines de estudio y regularización

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha alertado del cierre definitivo de la academia de idiomas NL College con sedes en Madrid y Barcelona, e informa a las personas afectadas de que tienen derecho recuperar la totalidad o parte del dinero de los cursos pagados en caso de que finalmente no fueran a recibirlos.

La asociación asegura que este centro envió un correo a sus alumnos anunciando que se tomaban unas semanas de vacaciones sin especificar cuándo volverían y, a principios de julio, los estudiantes recibieron una nueva comunicación donde informaban del cese definitivo de su actividad, informa este jueves en un comunicado.

En este correo aseguraban que, a partir del 14 de julio, se podrían en contacto individualmente con cada alumno para analizar cada caso para buscar "la mejor solución personalizada", según Facua.

"Son cientos los alumnos matriculados en este centro privado con sede en Barcelona y Madrid que no han recibido ningún tipo de comunicación ni el reembolso de unos cursos cuyo coste era de alrededor de 3.500 euros anuales", informa la entidad, que destaca que NL College ofrecía cursos de español para extranjeros con fines de estudio y regularización.

ALUMNOS QUEDAN EN SITUACIÓN IRREGULAR

Como consecuencia de este cierre "muchos de los alumnos han quedado en situación irregular al no haber obtenido sus Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE)", por lo que Facua recomienda a los afectados estar atentos a futuras comunicaciones por si Native Language College SL, empresa que está detrás del centro privado NL College, según afirma, entrase en concurso de acreedores.

En este caso, la asociación recuerda a los afectados que disponen de un mes desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que comuniquen sus créditos al administrador concursal.