Fainé apoyará a Sánchez en su nuevo plan contra la pobreza infantil

Publicado 10/10/2018 18:10:33 CET

Defiende que el crecimiento debe ser sostenible pero también inclusivo

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, se ha mostrado dispuesto a apoyar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su nuevo plan de lucha contra la pobreza infantil, poniendo a disposición la experiencia de la fundación con el bagaje de los diez años del programa CaixaProinfancia.

En una entrevista de 'El Nuevo Lunes', ha afirmado que, a la espera de concretarse, la Fundación reafirma esta voluntad y compromiso y se aportará parte de la financiación a este nuevo plan para aumentar el número de menores en riesgo de exclusión social que percibirán esta ayuda alimentaria y apoyo para erradicar el abandono escolar.

Al preguntársele por las prioridades de la economía española, Fainé defiende que es conveniente, y no solo en España, un cambio de tercio en la política económica, moviendo el eje de actuación con un propósito ambicioso: "Que el crecimiento no sea solo sostenible sino también inclusivo".

Enumera en este caso factores como la calidad del sistema educativo, el correcto funcionamiento del mercado laboral, un diseño acertado del sistema tributario, la regulación adecuada de la competencia entre las empresas o el fomento del emprendimiento.

Sobre cómo imagina La Caixa dentro de diez años, Fainé ha afirmado que la ve igual y distinta; igual en el sentido de que conserve su esencia, su cultura y su compromiso fundacional, pero distinta por que haya sido capaz de adaptar estas tres características a los nuevos retos.

"ESTOY PARA AYUDAR"

En el plano político y preguntado por los presidentes que España ha tenido en democracia, Isidro Fainé ha constatado que su opinión es, en general, buena: "Todos han actuado con la mejor voluntad y con toda su capacidad ante problemas colosales".

No obstante, el directivo deja claro que no se mete en política: "Yo estoy para ayudar, pero siempre he tenido un perfil político distante", asegura, tras recordar que firma acuerdos con las distintas autonomías, de todos los colores.

En este sentido también añade que no va a las conferencias que pronuncian --"más bien las evito"--, aunque afirma que si un presidente le llama acude presuroso.

Sobre sus ideas políticas, explica que está muy abierto a todo, pero sin ningún extremismo: "Soy más bien moderado en política; me he movido siempre en las ideas socialdemócratas".

DECISIONES

Al preguntársele por decisiones que han tenido que afrontar, como el traslado de sedes sociales, Fainé explica que cuando se vio que podía haber un problema de liquidez a medio plazo se tuvo que tomar una "decisión drástica", sin contar con nadie.

"Conociendo al Banco Central Europeo, ante un problema de liquidez hubiéramos perdido todo el capital, como ha pasado en otros bancos", sostiene.

Añade que se optó por Palma por respeto a la historia de la entidad --Baleares es uno de los territorios fundacionales de La Caixa--, y para mantener la esencia.

Insiste en que fue una de las decisiones "más difíciles" porque se siente muy catalán, muy español y muy europeo.

En este contexto, Fainé reitera que su interés prioritario es el entendimiento, la estabilidad y la seguridad para clientes y empleados, actuando con sentido común y la prudencia necesarias.

"La negociación sincera es clave para alcanzar un acuerdo definitivo", añade.

EMPRESAS

En el plano empresarial y sobre la venta de Repsol, afirma que desde el momento de la desconsolidación de La Caixa él se ha mantenido al margen, como le pidió el Banco Central Europeo, que exige la colocación de murallas chinas entre la Fundación y Caixabank.

Asegura que la venta la decidió el consejo del banco en discusión interna y añade que la participación en Repsol no era estratégica; se entró en el accionariado para defender a Gas Natural.

Además, hace hincapié en que a la banca comercial no le gustan las participaciones industriales, y defiende la presencia en Telefónica por las sinergias que se reciben en telecomunicaciones.