Fainé (Fundación La Caixa) apuesta por un liderazgo "humanista" ante el nuevo orden internacional

Archivo - El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé - JOSEP LAGO - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha afirmado este lunes que se requiere un liderazgo "humanista" ante el nuevo orden internacional, que sitúa en la integración europea, las crecientes desigualdades sociales, la polarización y los conflictos geopolíticos, el cambio climático o la revolución tecnológica, entre otros.

"En este contexto, directivos y empresarios debemos tener la responsabilidad de marcar un liderazgo consciente, comprometido y humano. Hoy se espera de los líderes empresariales no solo eficiencia sino ejemplaridad y compromiso social", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha subrayado que, en un mundo cada vez más automatizado y dominado por algoritmos, no se puede olvidar que "lo esencial" son las personas y ha precisado que el papel del directivo y el empresario necesita del apoyo de las políticas públicas.

Ha considerado que las empresas deben anticiparse al mercado sin perder su sentido social: "Las decisiones empresariales deben estar guiadas por valores humanistas y un compromiso explícito con el propósito social de la organización".

Ha remarcado que el futuro de las empresas y de la prosperidad de la sociedad dependerá de la voluntad de poner "el alma", más allá de estrategia de y técnica.