Fallece el exsíndic y exdirector general del ICF, Ernest Sena

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exsíndic de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat y exdirector del Institut Català de Finances (ICF), Ernest Sena, ha fallecido este martes en Valencia a los 80 años, según informa VilaWeb y ha confirmado la sindicatura en un comunicado.

Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Sena se incorporó al ICF como director general en 1993, cargo que ocupó hasta 2004, y entre 2005 y 2011 fue elegido síndic de comptes por el Parlament de Catalunya.

Nacido en la ciudad de Valencia en 1946, Sena también fue director del servicio de estudios Bolsa de Comercio de Valencia entre 1980 y 1986, y fue nombrado primer director general de Economía del Consell del País Valencià.