Una de las fallecidas en el accidente de Urda (Toledo) es de Figueres (Girona)

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo) es Andrea Olmos, una catalana nacida en Figueres (Girona), según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes.

"Mantuvo una estrecha vinculación con la ciudad, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria personal y profesional, antes de continuar su camino laboral en Madrid. En estos momentos de dolor, queremos hacer llegar nuestro afecto a la familia y amistades", ha expresado el consistorio en un mensaje en publicado en la red 'X'.

La catalana trabajaba en Mango desde hacía 12 años y la empresa de moda también ha trasladado sus condolencias a familiares y seres queridos: "Era un ejemplo de compromiso y dedicación a nuestra compañía, y muy querida por todos sus compañeros".