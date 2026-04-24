El fallecido arquitecto Josep Juanpere da nombre al premio de fotografía Eurostars Hotel Company

Archivo - Hotel Grand Marina, en Barcelona - EUROSTARS HOTEL COMPANY - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company ha renombrado su premio de fotografía para homenajear al fallecido arquitecto Josep Juanpere, que presidía el jurado y murió en diciembre, informa este viernes en un comunicado.

Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador del estudio GCA Architects en 1986, era autor del interiorismo del Hotel Grand Marina de la cadena y estaba especializado en arquitectura hotelera, de empresas y en interiorismo.

El XXIV Premio Eurostars Grand Marina de Fotografía Josep Juanpere dedica esta edición al tema 'Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura', por lo que está abierto a que fotógrafos aficionados y profesionales de todo el mundo retraten la singularidad arquitectónica de Barcelona, desde su patrimonio histórico hasta sus propuestas contemporáneas.

Cada participante puede hacer un máximo de 3 trípticos fotográficos, que deben componer una unidad artística, y podrá presentarlos hasta el 20 de octubre en la web del premio, que se comunicará a los ganadores en noviembre.

Hay 10 galardones: primer premio (5.000 euros), segundo (3.000) y 8 accésits para los finalistas (con una noche gratis en el hotel de la cadena que elijan) y las imágenes ganadoras se expondrán un año en el hotel Grand Marina.