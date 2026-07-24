Familia, amigos y autoridades despiden a Vallverdú en la iglesia de Sant Domènec de Balaguer (Lleida)

Archivo - El escritor Josep Vallverdú durante la presentación de los actos por el centenario de nacimiento de Josep Vallverdú, a 11 de enero de 2023, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familiares, amigos y dirigentes políticos han despedido este viernes al escritor Josep Vallverdú, fallecido el martes a los 103 años, en una ceremonia de despedida en la iglesia de Sant Domènec de Balaguer (Lleida).

Entre los asistentes han figurado el presidente del Parlament, Josep Rull, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y el de Agricultura, Òscar Ordeig.

También ha acudido los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pere Aragonès a la ceremonia de despedida, que ha concluido con las palabras de la filóloga Carme Vidal, que fue comisaria del Any Josep Vallverdú en 2023.

Josep Vallverdú murió el pasado martes pocos días después de cumplir 103 años y publicó más de 300 títulos entre originales y traducciones, sobresaliendo 'Rovelló', clásico de la literatura catalana infantil y juvenil que ganó el Premi Folch i Torres en 1968.

Entidades culturales y dirigentes políticos catalanes han lamentado la muerte del escritor y han destacado durante esta semana su "legado" literario y de defensa del catalán.