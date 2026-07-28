La familia de la empleada de limpieza muerta en Barcelona en 2025 pide justicia: "No vamos a parar"

Una de las familiares de Montse, la trabajadora de la limpieza de Barcelona que falleció en junio de 2025 tras su turno de trabajo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La familia de Montse Aguilar, la trabajadora del servicio municipal de limpieza que murió el 28 de junio de 2025 tras completar su turno en Barcelona, ha vuelto a reclamar justicia al cumplirse un año de su muerte y ha reprochado al Ayuntamiento que aún no les haya dado el pésame: "No vamos a parar".

Lo han dicho este martes en declaraciones a los medios su hermana Clara y su cuñado Manuel, frente a los Serveis Territorials de Treball antes de una mediación con la empresa de limpieza (FCC).

Una treintena de personas, entre miembros de CGT y familiares de la empleada, se han concentrado sobre las 9 y han lanzado consignas como 'No son accidentes, son asesinatos', 'Accidente laboral, terrorismo patronal' y 'Se nota, se siente, Montse está presente'.

SIN INFORME "DEFINITIVO" DE LA AUTOPSIA

Los familiares han criticado que, 13 meses después, no disponen del informe definitivo de la autopsia, un documento que ven clave para acreditar de forma oficial que falleció por un golpe de calor y avanzar en el procedimiento judicial para "hacer justicia", según ha dicho la hermana.

La familia ha interpuesto denuncias contra el Ayuntamiento, FCC y la encargada directa de la trabajadora porque, según sostienen, la responsable era consciente de que la empleada se encontraba mal durante los tres días previos y, finalmente, le indicó que se fuera a casa "bajo su responsabilidad", según la hermana.

La abogada de la familia y del sindicato CGT, Mireia Bazara, ha criticado la "falta de medidas de prevención y seguridad" de la compañía, lo que a su juicio desencadenó la muerte en junio de 2025.

"A día de hoy, ni el Ayuntamiento ni FCC nos han dado el pésame. Lo estamos pasando muy mal y no tenemos noticias", ha lamentado la hermana de Montse Aguilar.

También ha dicho que el consistorio "no cumple" los protocolos, ya que la ropa de los empleados sigue siendo la misma y las pulseras térmicas repartidas a miembros de Parcs i Jardins no funcionan, y han cifrado en tres los golpes de calor este verano

"A mi hermana no me la van a devolver pero, por los compañeros de mi hermana, que se cumplan los protocolos y que hagan el favor. No queremos ningún fallecido más", ha concluido.

AYUNTAMIENTO

Respecto a los tres golpes de calor de empleados de Parcs i Jardins a los que se ha referido la familia de la trabajadora, desde el consistorio aseguran que no les consta que su malestar fuera por este motivo y afirman que activaron todos los protocolos de seguridad y prevención pertinentes.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que Parcs i Jardins aplica desde el 1 de junio una jornada intensiva de mañana, cuyo turno finaliza a las 13.15 para evitar las horas de calor más intensas.

FCC

Fuentes de FCC han indicado a Europa Press que, tal y como se difundió con anterioridad, la empleada finalizó su jornada laboral con "normalidad" y salió del centro de trabajo en su horario ordinario y sin ningún indicio de preocupación.

Concluyen que su fallecimiento "no se produjo en horario laboral ni en las instalaciones de la empresa".